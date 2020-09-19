【金斯伯格離世】特朗普：美國的損失　傳日內提名繼任人選

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日因病離世，終年87歲。總統特朗普（Donald Trump）得知消息後讚揚對方的一生，消息指他可能提名繼任人選，惟民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）則認為任命應等待至大選後才決定。

特朗普18日在明尼蘇達州（Minnesota）出席競選活動後，有傳媒向他提及金斯伯格逝世一事，他表示對消息感到傷感，並指自己都是現在才知道，認為無論是否認同對，但她始終是一位偉大的女性和擁有美好的人生。

特朗普其後發表聲明，指全國悼念金斯伯格這位法律巨匠之死，形容她為女性及傷殘人士帶來法律平等，啟發全國民眾，並慰問她的家人。

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

美國廣播公司（ABC）引述消息人士報道，特朗普可能在未來數天公布提名接任金斯伯格的人選，當中包括最少一名女性。特朗普的共和黨友、參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示會表決提名人選。不過美聯社提到，另一名最高法院法官斯卡利亞（Antonin Scalia）在2016年離世後，麥康奈爾曾以大選年為由，拒絕時任總統奧巴馬（Barack Obama）的提名人選。

金斯伯格離世的消息傳出後，大批民眾到華盛頓最高法院外悼念。（Reuters）

曾經在1993年主持參議院司法委員會、確認金斯伯格提名的拜登亦讚揚她生前的貢獻，而在繼任人選方面，他認為應該在大選後，由新任總統提名，並再次提及麥康奈爾阻止奧巴馬一事。