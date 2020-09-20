字節跳動：與甲骨文和沃爾瑪就TikTok的合作達原則性共識

美國總統特朗普（Donald Trump）9月19日稱，他「從概念而言」（in concept）已批准TikTok協議。字節跳動（ByteDance）9月20日也發表聲明稱，已與美國公司就TikTok達成原則性共識。

9月20日，字節跳動發表聲明稱，為了確保1億美國人能夠繼續使用TikTok這款高人氣的短片及內容應用軟件，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，儘快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。

特朗普9月19日對記者說，他批准了甲骨文（Oracle）與TikTok的合作協議，「我有非常重大的消息要公布」，「我從概念而言已經批准了交易」，「這筆交易獲得我的祝福」。

特朗普提到，除了甲骨文，交易中還包括沃爾瑪，「這是一家非常偉大的美國公司」，「安全性將達到100%」。

此外，特朗普還宣布，交易內容還包括對一項教育項目捐款50億美元。「他們將為美國青年人的教育設立一大筆基金，這太好了，這是我所要求的，接下來就看這一切會不會發生」。

美國商務部隨後發表聲明稱，鑑於近期的積極進展，在美國總統特朗普的指示下，商務部長羅斯（Wilbur Ross）將推遲涉及TikTok移動應用程式（APP）的禁令。聲明稱，該禁令原定於9月20日生效，現在被推遲至9月27日。

美國商務部9月18日曾宣布，決定9月20日起禁止TikTok在美國境內應用商店的下載、更新，並將於11月12日起禁止TikTok在美國提供服務。但是聲明也指出，如果相關國家安全問題能夠得到解決，禁令也可以取消。