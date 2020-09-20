【金斯伯格離世】為美國總統大選增添變數　「10月驚奇」提早來到

美國聯邦最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世，為11月的總統大選添加新變數與爭議，例如繼任人選究竟該由現任總統特朗普（Donald Trump）提名，或是留待總統當選人定奪？大法官懸缺除了影響選戰，也影響同時舉行的參院部分改選，更將形塑未來數十年的美國社會走向。

往年在美國總統大選前一個月，總有足以撼動選戰的事件，俗稱「10月驚奇」。以2016年為例，選前已備受爭議的民主黨候選人希拉里（ Hillary Clinton）「電郵門」事件，時任聯邦調查局局長科米（James Comey）在同年10月宣布重啟調查，重挫希拉里選情，被認為是改變選戰的關鍵事件。

金斯伯格的去世，讓今年的10月驚奇提早兩周出現，也為膠着於疫情和種族的選戰添加新議題。提名大法官人選為總統職權，但時間點敏感，焦點不僅在於該由現任或未來總統提名，更影響到同時舉行的參院三分之一席次改選。

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過去十年來，總統候選人拿下的州，參議員當選人通常也和總統候選人同政黨。以2016年為例，改選的34個參院席次，每一席當選者的所屬政黨，都和在該州佔優勢的總統候選人相同。

掌握參院選情和打總統選戰息息相關。特朗普在四年前大選投票日之前拋出大法官提名人選名單，一字排開的保守派順利擄獲基本盤選民，同時穩定參議員候選人的選情。這次特朗普同樣率先發難，上周就已提出「廿人名單」。

對於共和黨在四年前阻撓時任總統奧巴馬（Barack Obama）提名繼任大法官斯卡利亞（Antonin Gregory Scalia）遺缺，這次卻說要火速通過特朗普提名人選，民主黨怒批「雙重標準」。民主黨總統候選人拜登面臨壓力，必須以提名人選贏回話語權。

社運人士同樣關注新任大法官人選，未來最高法院是維持目前保守派五席、自由派四席的現狀，或變成保守派六席的顯著優勢，將影響未來訴訟結果。

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