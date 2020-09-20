新公司控制權在誰手中　TikTok和特朗普表態疑似互相矛盾

雖然美國總統特朗普（Donald Trump）和TikTok9月19日均表示，協議取得了進展，美國的安全擔憂被打消。但是關於新的TikTok公司的掌控權問題，雙方的表態並不一致。

美國總統特朗普9月19日稱，他在概念而言已經批准TikTok協議。（AP）

TikTok 9月19日在Twitter上發表聲明稱：「我們很高興，TikTok、甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）的提議解決了美國政府的安全擔憂，解決了圍繞着TikTok在美國的未來的問題。」

聲明稱，作為這項提議的一部分，甲骨文將成為TikTok值得信賴的技術供應商，負責託管所有美國用戶數據，並確保相關電腦系統的安全，以確保美國的國家安全要求得到充分滿足。

聲明透露，TikTok目前也正與沃爾瑪進行商業合作。

聲明指出，甲骨文和沃爾瑪都將參與TikTok Global的首次公開招股（IPO）前的一輪融資，在這輪融資中，它們將獲得該公司最多20%的累計股份。

聲明還說：「我們還將維持和擴大TikTok Global在美國的總部，同時在全國創造25,000個就業崗位。」

甲骨文也發表聲明說，它被選中成為TikTok的安全雲端技術提供商。作為協議的一部分，TikTok將在甲骨文的雲端上運行，甲骨文將成為TikTok Global的少數股東。

美國總統特朗普9月19日也向記者透露，他在概念而言已經批准了TikTok的協議。

他說，TikTok協議進展順利，甲骨文和沃爾瑪都參與其中，100%的安全，它們將使用獨立的雲端以及很多的安全措施。

特朗普還說，交易內容還包括對一項教育項目捐款50億美元。「他們將為美國青年人的教育設立一大筆基金，這太好了，這是我所要求的，接下來就看這一切會不會發生。」

他還透露，新公司很有可能在德州註冊成立，將會招募至少25,000人。這將是一家全新的公司，與任何外部國家沒有關係，與中國沒有任何關係，絕對安全。

當被問到字節跳動（ByteDance）是否會在新的TikTok公司持少數股份時，特朗普說：「他們很快會通報這項協議的全部情況。但是它（TikTok）將完全由甲骨文和沃爾瑪控制。沃爾瑪和甲骨文掌控一切。」

從TikTok的聲明來看，沃爾瑪和甲骨文在新成立的TikTok Global的股份最多隻有20%，依然是持有少數股份。但是特朗普卻稱，甲骨文和沃爾瑪將有所有的控制權。兩者的說法依然存在矛盾。特朗普此前就對美國公司只佔少數股份不滿，因而下令美國商務部於9月18日發布聲明，於9月20日執行對TikTok的禁令。目前，禁令已經被推遲。有關股權的爭議是否會讓協議受阻仍值得關注 。

TikTok的母公司字節跳動9月20日也發表聲明說，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，儘快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。

從字節跳動的聲明來看，最終的協議仍未達成，仍有變數。