泰國曼谷示威者列抵大皇宮交請願信後散去　號召9月24日再上街

泰國由學生帶頭的示威浪潮持續，包括法政大學學生在內的示威者19日通宵留守皇家田廣場後，20日遊行往大皇宮。示威人士向警方遞交請願信後，學生領袖宣布示威結束，並號召人們9月24日到國會外集會。

學生領袖除了號召人們24日再上街，又呼籲民眾10月14日罷工，以表達支持國家做出改變。示威者在向警方遞交請願書中要求修憲、以總理巴育為首的政府下台，以及王室進行改革，並限制泰王權力。

示威者的訴求、他們的言論以及抗議期間使用的宣傳物品內容，或已涉及違反禁止民眾批評王室的「冒犯君主罪」（lèse-majesté）

泰國王室即未有即時就示威回應。泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）攜同家眷離泰已有一段時間，現時旅居德國。

政府發言人阿努差（Anucha Burapachaisri）稱警方不會對示威者使用暴力，至於示威者的違法言論，交由警方判斷及檢控。

泰國示威︰圖為9月20日，一名學生領袖在泰國曼谷示威活動期間，向警方遞交請願信。（AP）

皇家田廣場（Sanam Luang）在9月19日有示威活動，這次是自2014年以來最大型的抗議活動，民眾冒雨示威並留守至20日上午。

他們原計劃在20日上午遊行到總理府，但主辦單位其後稱將之改為遞交請願信。他們把信交給警方後，其中一名帶領群眾抗議的領袖宣布示威結束。