【泰國示威】示威者製牌匾嵌廣場地面　刻字「國家屬於人民」

泰國曼谷在周末兩天有反政府示威，數名學生領袖9月20日早上將一塊金色的圓形牌匾嵌在皇家田廣場（Phra Nakhon）地上。牌匾刻有文字，稱國家並非泰王所有，此舉明顯是挑戰王室。

牌匾刻有2020年9月20日的字樣，以及「民眾已表達他們的意志，這國家屬於民眾，以及不是屬於國王。」

學生領袖帕努薩亞（Panusaya Sithijirawattanakul）稱他們的意圖「不是摧毀王室，而是去令它現代化，以及適應我們的社會。」

綽號為「企鵝」的學生領袖帕里（Parit Chiwarak）稱相信君主制的角色應被人公開討論：「我想泰國人能自由地討論君主制成為一個全國的現象。」

泰國示威︰圖為9月20日，一名示威者在泰國皇家田廣場的圓形牌匾前舉起三隻手指。這手勢源自電影《飢餓遊戲》，表達對抗當權者的意思。（AP）

示威者的訴求、他們的言論以及抗議期間使用的宣傳物品內容，或已涉及違反禁止民眾批評王室的「冒犯君主罪」（lèse-majesté）。根據現行法例，違法人士最高可判處15年監禁。

政府發言人阿努差（Anucha Burapachaisri）稱警方不會對示威者使用暴力，至於示威者的違法言論，交由警方判斷及檢控。

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