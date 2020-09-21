【美國大選】多項民調顯示拜登領先特朗普　11月選舉料將大勝

多項美國大選民調顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在多州領先美國總統特朗普（Donald Trump），有望在11月美國大選中大獲全勝。

圖為9月14日，拜登在特拉華州威爾明頓（Wilmington）發表有關氣候變化問題的演講。（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）9月20日報道，雖然數據並非決定性的因素，但一些美國媒體民調顯示，美國民主黨總統候選人拜登可能會在11月的美國總統大選中大獲全勝。

美國廣播公司（ABC）和《華盛頓郵報》在明尼蘇達州進行的一項最新民意調查顯示，拜登在可能投票的選民中以57%對41%的優勢領先美國總統特朗普。

過去幾周，由哥倫比亞廣播公司（CBS）／YouGov和紐約時報／錫耶納學院（Siena College）發布的另外兩項明尼蘇達州的民調顯示，拜登領先特朗普9個百分點。

特朗普在2016年以1.5個百分點的差距輸掉明尼蘇達州之後，特朗普的競選團隊為把明尼蘇達州變成紅色（意指支持共和黨的州份）投入了大量資金。但民意調查顯示，特朗普的努力沒有奏效。

在特朗普4年前贏得的幾個州，拜登均領先特朗普5到8個百分點，這些州包括亞利桑那州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州。這些加上希拉里（Hillary Clinton）在2016年贏得的州，拜登將獲得大約290張選舉人票。

如果再加上拜登在平均得票率上至少有名義優勢的其他州，包括佛羅里達州和北卡羅來納州，拜登的選舉人票超過330張。

拜登贏得340張選舉人票的機率約45%，高於特朗普贏得大選的機率（約為25%）。拜登獲得400張選舉人票的機率和特朗普獲勝的機率差不多。