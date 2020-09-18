【美國大選2020】華府會有10月驚喜？金與正傳可能訪美

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）在公開場合的發言暗示美國總統特朗普（Donald Trump）的「十月驚喜」很有可能是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正訪美，但專家指出這種可能性極低。

美國務卿蓬佩奧於9月15日在接受美國智庫亞特蘭大顧問委員會（Atlantic Council）的視頻採訪時強調，儘管公開場合很安靜，但為了與朝鮮進行無核化談判，美國正在進行很多努力。

此外，史迪威也於9月14日就朝鮮近日的洪水和颱風災害時表示，「如果為了展開真誠的無核化對話而採取新加坡協議的後續措施，（該問題）就能得到解決」。

韓國《朝鮮日報》9月17日報道，有觀察認為，已經近50天沒有在公開場合露面的金與正正在秘密準備對美談判。在美國大選舉行之前的10月，金與正有可能訪問美國。

金與正曾在7月表示，「我認為今年不會發生朝美首腦會談之類的事情，但我個人一定要獲得收錄美國獨立節紀念活動的DVD」，外界認為這表達了與美國接觸的意願。

曾參與對朝談判的韓國前任高層外交官也表示，特朗普政府即使是為了在大選前阻止朝鮮武力挑釁等影響選舉結果的不利因素發生，也會向朝鮮做出對話的姿態，從而控制局面。

韓國新聞網站「先驅經濟」9月18日報道，專家認為，這種可能性實際上極低。在朝鮮半島局勢陷入僵局的情況下，美國連日來不斷敦促朝鮮恢復對話，並破例暗示美朝正在進行幕後接觸。因此，有人提出「十月驚喜」的構想，即金與正突然訪美，隨後朝鮮最高領導人金正恩與特朗普在美國大選前突然會面，舉行第三次美朝首腦會晤。

之所以會有這種構想，是因為蓬佩奧及史迪威的公開講話。有分析認為，此舉實際上是為牽制中國，同時也是為了警吿朝鮮不要在美國大選期間做出超越紅線的行動。

韓國經濟研究院研究員李成宇（音譯）9月18日分析稱，特朗普和民主黨候選人拜登（Joe Biden）在對華政策上看法一致，但在對朝政策上有差異。特朗普仍然很關注朝鮮問題，這是為了阻斷中國在朝鮮半島的影響力，並在選舉前安撫朝鮮。