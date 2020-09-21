【金斯伯格離世】特朗普想盡快推舉人選　共和黨兩參議員表明反對

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，總統特朗普（Donald Trump）有意盡快推舉新人選，遭遇內部阻力，9月19日和20日先後有兩名共和黨參議員公開反對提名。

圖為9月16日，美國參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）。她在20日表示反對現時提名新任最高法院大法官人選。（Getty）

美國阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）及緬恩州參議員柯林斯（Susan Collins）分別在20日和19日表示，反對在大選前表決最高大法官人選。

穆爾科斯基指現時距離大選不足兩個月，時間不足：「我在2016年時曾反對過提名大法官人選接任斯卡利亞（Antonin Scalia），因此我這次也會反對。」

2016年最高法院大法官斯卡利亞逝世，當時距離大選仍有8個月，時任總統奧巴馬（Barack Obama）提名新法官人選，遭當年的共和黨反對。

共和黨目前在100席的參議院中佔53席，共和黨需要51票確認大法官人選。在目前兩人倒戈的情況下，提名仍可以通過，但若共和黨再失兩票就會提名失敗。

特朗普在19日表示，會在未來一周提名一位女性，填補空缺擔任最高法院大法官。有分析指特朗普希望借提名女性大法官的機會，以爭取更多女性選民支持。