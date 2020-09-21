【新冠肺炎】英國專家籲盡快控疫　否則10月中前日增5萬病例

英國專家9月21日指，除非採取緊急行動來控制當地第二波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，否則英國會在數周內面臨呈幾何級數增長的死亡率。在10月中前，英國或會出現每日新增5萬宗病例的情況。

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）警告，如果不加以控制，英國在10月中前或會出現每日新增5萬宗病例的情況。

瓦蘭斯表示，病毒正在全國所有地區傳播，只有不足8%人有新冠病毒抗體，但倫敦約有17%人有抗體。

惠蒂及瓦蘭斯指，需要快速採取行動，而冬天即將來臨，疫情最少還會再困擾英國6個月。衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱，新的限制措施會與上次不同，政府希望限制社交活動，但維持學校及多數工作場所開放。

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美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，截至香港時間9月21日下午8時23分，英國累計有396,744宗病例，累計死亡個案41,866個。路透社21日報道，英國死亡人數為全歐洲最多及全球第5多，一周前的數據顯示，全國每日最少新增6,000確診個案。