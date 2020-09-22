習近平：堅定維護以聯合國為核心的國際體系

中國國家主席習近平周一（21日）在聯合國成立75周年紀念峰會上發表視像講話，指出當今世界正經歷百年未有的大變局，新型冠狀病毒疫情對全世界是一次嚴峻考驗，全球必須嚴肅思考需要一個怎樣的聯合國，而中國將始終做多邊主義的踐行者。

9月21日，習近平在聯合國成立75周年紀念峰會發表講話。 （新華社）

習近平表示，面對新形勢新挑戰，各方應嚴肅思考世界需要一個什麼樣的聯合國，以及聯合國在後疫情時代應如何發揮作用，並提出4點建議，一是「主持公道」，大小國家相互尊重、任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟断發展優勢的權力，更不能搞霸權、霸凌、霸道，單邊主義沒有出路；二是「厲行法治」，不能誰的拳頭大就聽誰，大國更應帶頭做國際法治的倡導者和維護者，不搞雙重標準、歪曲國際法、以法治之名侵害他國正當權益、破壞國際和平穩定；三是「促進合作」，靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不到本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰；四是「聚焦行動」，踐行多邊主義，不能坐而論道，而要起而行之，不能只開藥方，不見療效。

習近平強調，中國將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用，亦呼籲各方重申對多邊主義的堅定承諾，推動構建人類命運共同體並在聯合國旗幟下實現更大團結和進步。

（綜合報道）