胡錫進：北京不會批准字節跳動與美企就TikTok達成的協議

內地官媒《環球時報》總編胡錫進周一（21日）在Twitter上表示，據他了解，北京當局不會批准TikTok母公司字節跳動與美國企業甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）現階段達成的協議。

中美兩國目前正就TikTok展開博弈，這場博弈的最終結果將會對中國互聯網企業出海的大趨勢構成深遠影響。（Reuters）

胡錫進表示，據他所知，北京不會批准TikTok的母公司字節跳動與甲骨文、沃爾瑪之間達成的現行協議，因為該協議可能會威脅中國的國家安全、利益和尊嚴。

《環球時報》在同天發表的一篇題為《對美國巧取豪奪TikTok說不》的社評文章中指出，從美方給出的信息看，字節跳動與上述兩家美國企業達成的協議明顯不公平，存在單方面迎合華盛頓無理要求的情況，充分展現出華盛頓的霸凌做派和強盜邏輯，同時也損害了中國的國家安全、利益和尊嚴，因此很難相信北京能夠批准該協議。

文章指出，字節跳動作為一家中國的普通商業公司，在美國動用力量對其進行打壓的情況下被迫簽署城下之盟，但中國作為一個國家，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的「不平等條約」，否則未來那些有核心競爭力的企業都會被美國盯上併成為受美方控制的企業，屆時它們在全球打開的市場將順勢植入美國利益的導向，美國距離實現永享全球科技霸權更近了一步。

此外美國圍獵TikTok的行為實際上是給美國互聯網企業挖坑，因為隨着網絡安全越來越成為普遍議題，世界各國中必有效仿者反過來針對美國公企業採取行動，美國開創的惡劣先例終將反噬美國企業，因此希望美方從「美國優先」的雲端回到全球化的現實大地上來，回到利己利人的普世商業價值中來。