TikTok美國持股量誰最大？　字節跳動的80%不等於成最大股東

美國總統特朗普（Donald Trump）9月19日表示，將批准甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）與抖音海外版TikTok的交易，商務部隨後亦宣布針對TikTok的禁令延後一周執行。餘下的關鍵，是雙方談判交易的細節內容，達成交易讓TikTok得以在美國繼續發展。 雙方在談判的細節中一個重點，在於新成立的公司，到底是誰持最大控股，由誰控制。

圖為9月16日，位於北京的字節跳動總部。（Getty）

根據已公布的交易內容，TikTok將在美國成立一間名為TikTok Global的公司，負責美國的營運。而這TikTok Global由誰控制，成為了目前談判的難關。

特朗普在19日表示，新公司將「全權由甲骨文及沃爾瑪控制」，因此可確保用戶「100%安全」。

最終實質持股僅31％？

不過，根據美媒引述消息人士指出，甲骨文及沃爾瑪在新公司的控股並不高。TikTok母公司字節跳動亦在21日發表聲明，指他們旗下總部設於美國的新公司TikTok Global進行上市前融資（Pre-IPO）後，字節跳動將持股80%。

但《華爾街日報》引述消息人士指出，即使字節跳動持股80%，並不代表字節跳動可以擁有TikTok Global的控制權。因為字節跳動本身有40%的股份由美國投資者持股，因此換算下來，新公司最終仍有53%的股權由美國公司控制。

而在上市前融資後，字節跳動的持股量可能會進一步縮小，目前估計最終字節跳動在TikTok Global的控股僅餘下31%。

圖為9月19日，正於白宮回答記者問題的特朗普（Donald Trump）。特朗普稱美國將全權控制TikTok在美國成立的分公司。（Reuters）

當然以上的可能僅是數字上的不同解釋，用以釋除中美雙方對這次交易的疑慮。然而最終的持股將影響發言權，雙方在未來釐定交易細節中，必然會在這項目有更細緻的解釋。

根據字節跳動發表的聲明，除了澄清其在TikTok Global的80%控股外，亦強調交易不涉及TikTok背後的演算法。字節跳動僅會提供TikTok在美國的源代碼，供美國當局檢查，確保安全。

聲明中字節跳動亦否認有關成立50億美元教育基金的報道，並稱向美國財政部繳交的50億美元稅項，只是「未來對業務發展下企業所要繳交的利得稅等的一個預測」，否定字節跳動向美國繳交的所謂罰金或交易完成花紅。