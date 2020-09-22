美媒：中國官員就公布美企黑名單出現分歧

中國政府加快制定一份可以用來懲罰美國科技公司的黑名單，引起外界關注，但有美國傳媒報道，北京方面就何時公布名單出現分歧。

《華爾街日報》9月22日引述知情人士報道，負責外商投資和貿易的中國國務院副總理胡春華率領的一個跨部門小組最近加快「不可靠實體」清單的敲定工作，回應美國制裁的中國實體清單。

消息人士指出，胡春華領導的一個小組在過去數周已經要求包括最高經濟規劃機構、商務部、網絡安全管理局和反壟斷監管機構在內的幾個部委分別提交列入該清單的公司名稱，被每個部委點名的公司將進入最終清單。而美國通訊設備供應商思科（CISCO）在目前為止，都在所有部委的清單榜上有名。

報道指，對於懲罰美國科技公司的黑名單，中國領導人在實施制裁方面猶豫不決，其中與華府談判貿易協議的副總理劉鶴認為，貿然公布只會導致美國推出更嚴厲措施，因此認為名單應該等到美國大選之後才公布。

美中貿易全國委員會中國區事務副會長彭捷寧（Jacob Parker）認為，中國出台的「不可靠實體」清單將給在華美企造成更大傷害。不過報道認為，中國亦留意到在面臨失業率或上升之際可能嚇走外資企業的後果，指中國仍需要在半導體等高科技產品依賴外國進口。