聯合國成立75周年　英媒：疫情和中美緊張　對組織構成挑戰

全球各國領導人9月21日在線上齊聚一堂，紀念聯合國成立75周年。英國媒體同日報道，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和中美緊張關係對這個機構的效力和團結構成挑戰。

路透社21日稱，新冠疫情在2020年初開始在全球擴散，迫使數以百萬計的人待在家中，重創經濟，各國轉而專注國內事務，外交官稱聯合國在努力維持其地位。

路透社稱中美長久積壓的緊張關係因疫情達到沸點，突顯出北京為爭取更大的多邊影響力而挑戰美國的傳統領導角色。

中國2019年底成為第一個出現疫情的國家，美國指責北京缺乏透明度，稱這加劇疫情。中國則否認美國的說法。

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中國國家主席習近平21日表示：「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸淩、霸道。單邊主義沒有出路。」報道指，這番話明顯是衝着美國來說。

習近平這段話沒有出現在他為會議錄製的影片中，而是出自中國常駐聯合國代表團提交給聯合國的聲明長稿。

中國是多邊主義的首要支持者；而美國總統特朗普（Donald Trump）卻漠視國際合作，導致美國退出全球氣候變化協定和伊朗核協議，並退出聯合國人權理事會和世界衛生組織（WHO）。

聯合國成立75周年：各國代表9月21日抵達位於紐約的聯合國總部。（AP）

美國常駐聯合國副代表沙萊（Cherith Norman Chalet）在聯合國大會表示，聯合國從許多方面都證明是個「成功的實驗」，但「也有令人擔憂的原因」。

她說：「聯合國長久以來一直抗拒進行有意義的改革，時常透明度不足，而且太易受到專制和獨裁政權理念的影響。」

美國是在特朗普指控世衛淪為中國傀儡後，宣布將退出WHO的。世衛一直否認這樣的指控。

俄羅斯外長拉伕羅夫（Sergey Lavrov）稱，國際社會「日益不和」，是因為一些國家干預別國內部事務，並實施單邊制裁。報道指，他這是在含蓄地嘲諷華盛頓。

他說：「世界已經厭倦了劃清界限、把不同國家劃分為他們和我們。世界要求增加多邊協助與合作」。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，新冠疫情暴露出世界的脆弱。他指出：「今天我們面臨太多的多邊挑戰，但缺乏多邊解決方案」。

由於中美兩國之間爭議不斷，聯合國安理會支持古特雷斯關於全球停戰的呼籲，好讓各國能夠集中精力對抗疫情。

聯合國成立75周年：圖為9月21日，聯合國秘書長古特雷斯在聯合國總部發表講話。（AP）

德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，各成員國的利益「經常」迫使聯合國落後於其主張。她在聯合國大會上表示：「那些認為獨處會更好的人是錯誤的。我們可以分享幸福，也可以共擔痛苦。我們是一個世界」。

某些領導人呼籲改革這個由193個成員國組成的聯合國，特別是由15個理事國組成的安理會，他們認為只有美國、俄羅斯、中國、法國和英國作為擁有否決權的常任理事國是不公平的。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）說：「把70多億人的命運交給5個國家的安理會結構是不公平的，也是不可持續的」。