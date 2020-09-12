【新冠肺炎】聯合國通過應對疫情決議案　美國以色列投反對票

聯合國大會9月11日以壓倒多數通過一項有關應對新冠肺炎（COVID-19）疫情的決議，美國和以色列則投下反對票。

據美聯社報道，有193個成員國的聯大以169票對2票的表決結果通過了這項決議，烏克蘭和匈牙利棄權。

該決議涵蓋新冠肺炎疫情的多個方面，包括「承認世衛組織（WHO）的關鍵領導作用，以及聯合國體系在促進和協調全球對這一流行病的全面反應方面的基本作用」。決議呼籲「加強國際合作和團結，以遏制、減輕並克服這一流行病及其後果」。

決議又支持聯合國秘書長提出的全球停火倡議，以更好地投入抗擊新冠病毒的鬥爭。此外，該文件還呼籲「立即清除不合理的障礙」，以便更好地獲取用於抗擊新冠病毒的產品。

美國和以色列抗議古巴在最後一刻成功通過修正案，該修正案強烈敦促各國反對任何單方面的經濟、金融或貿易制裁。

美國指責中方隱瞞疫情

除了反對有關制裁的措辭之外，美國還反對任何涉及世界衛生組織的言論。美國還指責中國在疫情爆發初期向世界隱瞞真相，認為「危及我們所有人，造成不必要的額外痛苦和死亡」。

據中國官方媒體新華社報道，聯合國大會9月11日通過關於新冠肺炎疫情的決議，中國代表駁斥美方代表對中國的指責。中國代表指責美方代表顛倒黑白、轉嫁責任，再次不遺餘力地傳播政治病毒，稱中方對此堅決反對和完全拒絕。