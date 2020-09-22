聯合國大會多國領袖發言　特朗普稱對中國發出「強烈訊息」

聯合國大會9月21日以視象的形式舉行紀念該組織成立75周年大會，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，各國首腦通過網絡視象方式遙距出席。

2020年9月21日，聯合國秘書長古特雷斯講話中強調，聯合國成立75周年是「一個重要和包容的深刻反思」契機，唯有同舟共濟，才能共克時艱。（AP）

在9月21日的視像講話中，中國國家主席習近平不點名批評美國，指出「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷髮展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、欺凌、霸道」。按計劃，習近平也將在9月22日舉行的聯合國大會一般性辯論中發言。

2020年9月21日，古特雷斯（左）與聯合國大會主席博茲克爾（Volkan Bozkir）交談。（AP）

美國總統特朗普（Donald Trump）21日稱，會在9月22日第75屆聯合國大會的首日一般性辯論中對中國發出「強烈的訊息」（strong message）。不過他沒有進一步闡述。

他在聯合國的發言，發生在他簽署行政命令、對伊朗恢復實行聯合國的制裁之後。他的發言不論內容如何，看來都會在成員國之間引起爭議。

美聯社22日報道，預期他會強調自己促成以色列及阿聯酋與巴林的關係正常化，還有塞爾維亞及科索沃的經濟合作。他亦可能在演說中，向朝鮮領袖金正恩發出訊息。