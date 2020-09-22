中印第6輪軍長級會談　中國外交部：坦誠深入交換意見

就邊境緊張局勢，中印9月21日舉行了第6輪軍長級會談，雖然參與這次談判的人員更多，但是仍未能帶來突破。中國外交部9月22日介紹會晤情況。

中國外交部發言人汪文斌9月22日在例行記者會上說，9月21日，中印雙方舉行了第6輪軍長級會談，雙方就緩解當前邊境地區局勢坦誠深入地交換了意見，雙方同意繼續就此保持對話和磋商。

針對這次會晤，印度官方尚未發表聲明。印度媒體透露了很多細節。印度News18新聞網站9月22日報道稱，多名消息人士透露，21日的馬拉松會談在實控線（LAC）中方一側的摩爾多（Moldo）舉行，於早上9時開始，持續了14小時，沒有帶來任何突破。

報道稱，兩方的軍長同意在未來再次會晤。據瞭解，印度代表團堅持要在一定時間內落實9月10日在莫斯科出席上海合作組織（SCO）會議期間兩國外長達成的協議。

多名消息人士說，印度代表團堅持中國人民解放軍儘早和完全脱離接觸，以結束4個半月的僵局，並補充說，會談的議程是制定實施兩國外長達成的5點共識的具體時間表。

報道指出，印度代表團由印度第14集團軍司令辛革（Harinder Singh）率領。但是參加軍事會談的印度代表團首次包括一名來自外交部的高級官員。一直在邊界事務磋商與協調工作機制框架下與中國就邊界爭端進行外交談判的印度外交部東亞司聯秘史耐恩（Naveen Srivastava）也在代表團之中。

與此同時，《印度斯坦時報》9月22日報道稱，印度和中國的軍事指揮官預計將在幾天後再次會晤。9月21日的馬拉松式會談未能涵蓋兩國在邊境對峙中存在的所有爭議和分歧。

報道稱，權威人士稱會談的性質是「複雜的」，雙方都堅持自己的立場，但同意印度軍隊和解放軍需要完全脱離接觸，以確保邊境地區的和平。一名高級官員表示：「我們至少需要再舉行兩輪軍事外交會談，才能就脱離接觸行動達成共識。」

報道稱，在實控線上實現和平的路線圖是脱離接觸、緩和緊張局勢，然後兩軍同步撤軍。

報道指出，現在問題相當嚴重，解放軍在阿克賽欽（Aksai Chin）部署大量重型武器，包括中程彈道導彈，以威脅印度，並且繼續在西部戰區司令部的空軍基地集結。

報道指出，然而，撤除重型武器平台和導彈運載系統是脱離接觸過程的第二階段，可能需要整個2020年冬天，正如撤除部隊需要時間一樣。

印度一名高級軍事指揮官說，然而，印度軍隊並沒有被人民解放軍在阿克賽欽的心理戰所嚇倒，而是準備好應對最壞的情況。正如中國擁有覆蓋整個印度的導彈一樣，印度也擁有覆蓋整個中國的導彈，儘管數量上中國有優勢。