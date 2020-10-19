美國大選2020｜伊萬卡有望成為第一名女性總統？　經驗淺路途仍遠

美國總統特朗普（Donald Trump）的前妻伊萬娜（Ivana Trump）9月14日稱，其女兒伊萬卡（Ivanka Trump）將來絕對能成為美國首名女性總統。正在準備美國大選2020的特朗普也說過，比起民主黨總統候選人拜登的拍檔、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris），伊萬卡更適合擔任美國首名女總統。但事實上，伊萬卡要成為總統，仍是件路遠迢迢的事。

參選總統有何條件？

根據美國憲法，成為總統僅有3個條件，年滿35歲、在美國居住至少14年，以及一出生就是美國公民。雖然沒有明文規定選總統需要有何經歷，但在歷屆的總統選舉當中，大多數參選人都有一定的政治背景及曾當選公職人員，如市長、州長、參議員、眾議員或副總統。倘若他們在擔任這些職位時功德完滿，便能受到關注並開始為自己建立聲望。

特朗普8月28日晚在新罕布什爾州（New Hampshire）出席競選集會時稱賀錦麗沒有能力，不足以成為美國史上第一名女總統，反而力撐伊萬卡，認為她更適合這個角色。

賀錦麗做總統？

賀錦麗大學畢業後投身法律界。她1990年起在加州阿拉米達縣（Alameda）擔任副地區檢察官，1998年轉至同州份的三藩市工作，2011年至2016年擔任加州檢察總長。她2016年成功選上參議員，2019年初宣布參戰總統選舉，之後又退出選舉。拜登8月11日宣布她為自己的競選拍檔。

美國商業內幕網站（Business Insider）8月29日報道，倘若現年77歲的拜登在2020年大選當選成為美國總統，他只會擔任一個任期，那麼作為其副手的賀錦麗2024年就很有可能參選總統。外界相信，拜登選擇賀錦麗為副手的原因之一，就是賀錦麗年輕且有能力，也曾有成為總統的決心，如果她要接替拜登，相信會比較順利。

惟特朗普卻不以為然，直指賀錦麗無能，並指着舞台附近正在歡呼的支持者說：「他們全都在說『我們想要伊萬卡』，我不怪他們。」

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希拉里的白宮之路

前第一夫人希拉里（Hillary Clinton）則與特朗普的看法不同。她2018年3月13日接受荷蘭電視（Dutch TV）訪問，期間聽完主持人說伊萬卡看似想成為美國首名女總統後，她回答道：「那不會發生」，「我們不想任何欠缺經驗的特朗普家族成員主理白宮」。

希拉里2016年成為美國歷史上第一名代表主要黨派參選總統的女性候選人，作為最接近總統職位的女性，她的從政經歷也許可以作為伊萬卡前往白宮之路的參考模板。而相比之下，伊萬卡的從政經驗尚淺。

希拉里的父親是共和黨的忠實「粉絲」。受父親影響，希拉里早期亦是共和黨的支持者。她在求學時期已積極參與學生間的政治活動，曾擔任青年共和黨人俱樂部（Young Republicans Club）主席，之後在1968年才宣稱自己為民主黨人。

她1993年至2001年是美國第一夫人，2001年當選參議員，成為第一名獲得公職的第一夫人。她2007年初宣布計劃參選總統，但不敵前總統奧巴馬（Barack Obama）。希拉里2009年至2013年在奧巴馬政府擔任國務卿，之後2016年再代表民主黨參選總統。雖然她輸給特朗普，但這是美國建國以來，兩大主要政黨首次提名女性成為總統候選人。

其他參考對象

除了希拉里之外，前常駐聯合國代表蘇珊賴斯（Susan Rice）和黑利（Nikki Haley）亦可作為另一個參考對象。2020年總統大選的民主黨初選候選人蘇珊賴斯在1993年擔任國家安全會議成員，1997年當上非洲事務助理國務卿，2009年1月至2013年7月成為常駐聯合國代表，之後還擔任國家安全顧問。黑利2017年1月至2018年12月擔任常駐聯合國代表，她2018年辭職引發人們猜測她將在2024年參選總統。