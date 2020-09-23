加拿大駐中國大使：對華關係需要做得更多

渥太華和北京的關係跌至近年的低谷。不過加拿大駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）9月18日出席一個加中經濟政策論壇時則表示，加拿大應該跟中國建立更好的關係，於對華關係需要做得更多。

《環球郵報》取得鮑達民出席艾伯塔大學發表演說的錄音。鮑達民表示，世界的重心正在轉移，並已經向亞洲轉移，所以加拿大對華關係需要做得更多。下月將標誌中加建交50周年，鮑達民形容，兩國關係目前處於1970年以來的低谷。

鮑達民談到中國經濟擴張對加拿大帶來的經濟機會。他指，中國於未來50年將扮演更加重要的角色，加拿大的天然資源、金融監管制度和人工智能技術將補足中國的需要，兩國有潛力一起做得更多。

鮑達民表示，世界經濟的中心正在重新形成，中國將佔據重要位置。他指，中國將會成為世界最大經濟體，距離成為全球最大消費者市場只有幾年的時間，而且中國已經是科技創新的中心。

圖為2020年9月16日，加拿大總理杜魯多於渥太華會見傳媒。（Reuters）

自從華為副董事長孟晚舟被加拿大拘捕，中加關係惡化。中國被指採取不同行動回應，包括扣押兩名加拿大人、判處四名加拿大人死刑和禁止部份農產品進口。加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）最近表示，決定放棄兩國四年前啟動的貿易談判，提出重新評估對華政策。