【新冠肺炎】歐洲理事會主席自我隔離　歐盟峰會押後一周

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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）的發言人周二（22日）表示，米歇爾的一名保安人員確診感染新型冠狀病毒，而他被列為密切接觸者於即日起自我隔離，導致原定周四（24日）及周五（25日）於布魯塞爾召開的歐盟領袖峰會要推遲一周，改在下月1日及2日舉行。

米歇爾的發言人在Twitter上表示，米歇爾本人定期接受病毒檢測，周一（21日）的檢測結果呈陰性，但仍決定按照歐盟總部所在國比利時的防疫規定，自我隔離。

歐盟領袖特別會議原定周四和周五在布魯塞爾召開，現將推遲至10月1日至2日。會議將討論歐盟內部市場、工業政策、數碼化轉型，以及歐盟與土耳其的外交關係等議題。

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（綜合報道）

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