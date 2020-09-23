【新冠肺炎】歐美押注疫苗　對第二波疫情束手無策

歐洲疫情近日有再次爆發的跡象，不少國家要重啟防疫管制措施。即使多國政府表示不會再推出如3月般的大規模封城措施，但市場普遍擔心疫情難以平伏並打擊消費信心，全球股市受拖累下跌。歐美等先進地區將希望押注於疫苗上，然而距離疫苗能有效控制疫情仍有一定距離，在這段期間很可能會造成難以估計的傷害。

歐洲近來疫情大爆發，英、法、德等幾大國的新增病人急速上升，觸發市場悲觀情緒令環球股市受到重挫。歐洲各國雖然在3月之後陸續推出較為嚴格的封城及禁足措施，疫情受到明顯控制，但由於未能完全斬斷傳播鏈，而且很快開放邊界，假以時日爆發第二波疫情其實已是意料中事。歐洲民眾本來就重視個人主義多於群體秩序，對要放棄個人自由的防疫措施本來就有不滿，而隨着疫情長期化，很多歐洲國家的民眾已漸失去耐性，各地都爆發一定規模的反防疫示威活動。另一方面，歐洲國家無法高效操控社會資源，經濟亦不可能長期停擺，故此面對第二波疫情也不敢重啟封城等措施。

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）警告，如果不加以控制，英國在10月中前或會出現每日新增5萬宗病例的情況。圖為惠蒂（左）及瓦蘭斯（右）。（Reuters）

疫苗難救冬季近火

美國、印度兩國對控制疫情似乎已接近放棄，確診人數位居全球一二，而歐洲不單第二波疫情似乎無法避免，甚至稍後冬季來臨疫情可能進一步惡化。全球疫情即使不能以「失控」形容，但各國可謂已是束手無策，將希望全押在疫苗身上。然而，疫苗研究雖然還算順利，但畢竟距離實用尚有一段距離，而且接種也要時日，什麼時候能有效接種以令疫情完結還是未知之數。在這段長時間之中，尤其是接下的冬季，疫情大規模爆發仍然是相當可能，不治人數可能大幅增加。歐美國家的情況除了決策者防疫措施之失誤外，也包括了各國的經濟和社會現實。所謂「家家有本難諗的經」，畢竟並非每國國家也打算做到中國般嚴格管制，防疫的「是」與「非」只能由其國民論斷。

比起歐、美而言，香港的情況已算非常樂觀，一是香港人的防疫意識要比歐美民眾要高，而且香港爆發第三波的傳播鏈似乎已經受到有效控制，本地源頭不明的確診者持續下降。而且剛過去不久的全港全民檢測，採樣共178.3萬中只有32個陽性個案，顯示約每5.5萬人中才有一位隱形傳播者。雖然檢測數未及預期，但亦非小數目，按比例推論香港大約可能還有不及百名隱形傳播者。香港沒有經歷過內地般的嚴格防控，但仍得到不錯的防疫成績，已算萬幸。但香港仍須有心理準備疫情還會持續一段日子，現在尚未是鬆懈的時候。

張竹君表示，疫情已出現近9個月，目前仍未有疫苗，不會好安全，促公眾注意個人衛生。（鄭子峰攝）

在防疫的問題上，不存在所謂的國際標準。香港亦非內地，內地成功的模式亦不能完全照搬到香港，故此香港必須找尋出一套適合本地情況，可以長期化防疫的方式。從歐洲爆發第二波疫情、與中國控制疫情後經濟復甦的比較可知，無法真正有效控制疫情，經濟難有真正反彈。防疫不單只是保障港人健康和生命，也是為了盡快走出經濟困境，故此此階段仍未適宜對疫苗有太大期望，政府和民眾都有必要有抗疫長期化的覺悟，維持防控的格局，爭取在防控中與低危地區的內地加強互通，外防高危地區輸入病例。