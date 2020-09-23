【美國大選】眾議院通過臨時開支法案　避免政府選前停擺

美國2020財政年度9月30日結束，眾議院9月22日以359票對57票，通過避免政府停擺的臨時支出法案。它目的在於避免政府因資金問題停擺，能有足夠金錢運作到12月11日。

民主黨與共和黨人已就農戶援助以及兒童營養協助（即食物券計劃）資金達成協議。

法案在眾議院過關後，將送交參議院表決。它之後仍需經總統特朗普（Donald Trump）簽署，才會生效。

圖為9月17日，特朗普在美國威斯康星中部機場一個競選活動中發表講話。（AP）

眾議院由民主黨控制，而21日交出來的眾院版本法案，一度令它面臨無法通過的危機。當時它並未包括白宮要求用於補充商品信貸公司（Commodity Credit Corporation）資金的211億美元。這令共和黨議員感到憤怒。

民主黨人認為它是共和黨出於政治目的而開出來的「空頭支票」，暗示它是用來吸引選民，但白宮否認。特朗普上周在威斯康星州（Wisconsin）的造勢活中承諾援助農業。威斯康辛州是特朗普尋求連任的一個關鍵州份。

佩洛西在22日發聲明稱同意加入條款，稱這法案將有農業補助，但會提高對商品信貸公司的問責，防止原本用於資助農戶的資金被挪用來救助大型石油公司。商品信貸公司計劃旨在穩定農戶收入。