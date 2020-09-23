新冠肺炎｜強生疫苗進入第三階段測試　6萬人參與最快年底有結果

美國企業強生（Johnson & Johnson）9月23日宣布，該公司研發的疫苗展開第三階段臨床測試，也就是最後階段的臨床測試。試驗將有6萬人參與，預計在2020年底或2021年初有結果。

強生公司的代表9月23日與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）及美國政府的官員召開聯合記者會，公布第三階段測試已在9月21日啟動，測試在全球三大洲展開，也成為第4支在美國展開最後階段測試的疫苗。

↓想知道其他新冠肺炎疫苗的研發進展，請點擊放大觀看：

+ 15 + 15 + 15

只需注射一次

據路透社報道，強生疫苗的特點是只需一次過注射，無需分開注射兩劑疫苗，目前莫德納公司（Moderna）、輝瑞（Pfizer）與阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）研發的疫苗，均需要兩劑注射。另外強生疫苗第三階段測試的規模也最大，超過其他競爭對手。

強生首席科學總監（CSO）斯托費爾（Paul Stoffels）在記者會表示，該公司是在看到於美國及比利時展開的第一階段、第二階段測試有正面結果後，決定開始第三階段測試。這個最後階段測試會在多國展開，包括美國、南非、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥與秘魯。該公司打算在2021年生產多達10億支疫苗。