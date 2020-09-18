一分鐘看世界｜TikTok風波預視中美趨勢、印度10萬確診、催谷疫苗

今天是9月17日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

TikTok風波啟示

TikTok有意與甲骨文公司（Oracle）合作後，仍需中美兩國相關部門批准，但特朗普表明不滿該計劃的合作條款，未準備好簽署任何協議，美國媒體則報道，白宮官員正尋求讓美國投資者在接管TikTok的新公司中獲得過半數股權。據指，TikTok命運將於36小時內有定案。隨着美國對多間華企如華為出招，又傳出想封殺中芯國際，美國有報告指，這場TikTok風波可能是一個更大趨勢的開始……（請點擊了解更多）

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+ 8 + 8 + 8

印度單日近10萬確診

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續衝擊全球各國，新加坡疫情未完全平息，但已開始推動刺激本地旅遊，並準備向成年國民發570港元觀光消費券，至於印度疫情則愈見嚴重，一天近10萬人確診，再創全球單日新高，重災區孟買的醫院不勝負荷，但當地網絡瘋傳一條影片，印度就連劫匪也不忘防疫，消毒雙手後才打劫珠寶店……（請點擊了解更多）

↓做足防疫工夫的印度劫匪：

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特朗普催谷疫苗

各國爭相研發疫苗，英國恢復牛津疫苗的測試後，牛津大學稱早前測試者的不良反應或與接種疫苗無關，至於美國總統特朗普（Donald Trump）更是心急，希望美國的疫苗盡快推出，他表示政府可能最早在10月中旬便能提供新型疫苗，但問題是這個時間相較疾病控制與預防中心（CDC）官員所講述的時間要推前更多……（請點擊了解更多）

圖為9月16日，特朗普（Donald Trump）在9月16日的白宮記者會上發言。（Reuters）

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香港再受關注

中國與歐洲多國的分歧繼續存在，其中香港議題再受關注，英國首相約翰遜（Boris Johnson）再表態，他稱「港版國安法」在香港實施後，當地言論自由已出現寒蟬效應。英國外相藍韜文（Dominic Raab）與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會晤後，也表示兩人談到香港和新疆問題，強調必須尊重人民的自由和香港的自治。至於歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表的任內首份咨文，同樣提到香港問題……（請點擊了解更多）

美國駐華大使換將

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）即將卸任。布蘭斯塔德主持任內最後一場記者會，表示美國不尋求圍堵中國，並證實副手傅德恩（Rob Forden）出任駐中國臨時代辦……（請點擊了解更多）

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