盧卡申科宣誓就任白羅斯總統　儀式事前無公布　明斯克再爆發示威

盧卡申科（Alexander Lukashenko）9月23日宣誓就任白羅斯總統，展開第六個任期。就職儀式事前並無公布，有反對派領袖形容儀式是鬧劇，也有歐洲國家重申不承認選舉結果。明斯克爆發示威，安全部隊扣押民眾，並發射水炮驅散群眾。

66歲的盧卡申科以白羅斯語宣誓，右手按在憲法。中央選舉委員會主席將白羅斯總統的官方身份證交給盧卡申科。他表示，處於全球危機邊緣，他不可以也沒有權力遺棄白羅斯人。他形容，他們不但選出國家的總統，同時捍衛他們的價值、和平生活、主權和獨立。

流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，選舉結果無效，人民沒有給予盧卡申科新的授權，形容就職儀式是鬧劇，是盧卡申科用來宣稱他的合法性質。她表示，自己是白羅斯人選出的唯一領袖。

德國重申，不承認盧卡申科是白羅斯總統。立陶宛、波蘭、捷克和拉脫維亞也紛紛表態，拒絕視盧卡申科是白羅斯合法總統。克里姆林宮則拒絕評論，指不會評論白羅斯領導層屬於國家主權的內部決定。

盧卡申科宣誓就任總統隨即引爆示威，數以千計的示威者手持白紅白旗幟上街。國際文傳電訊社報道，數人被因為水炮而受傷。俄羅斯新聞社報道，逾10人被拘留。