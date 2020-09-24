Tesla起訴美國政府指對華關稅違法　要求連本帶利退還款項

美國電動車廠商特斯拉（Tesla）9月21日入稟位於紐約的國際貿易法庭，要求裁定美國政府對從中國進口電動車零件徵收關稅違法，並提出退還已經支付的款項以及連帶的利息。公司將美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）列為被告。

Tesla要求豁免對Model 3所用的中國製電腦和顯示屏幕徵收25%關稅，遭萊特希澤的辦公室拒絕。當時，公司投訴關税引致成本上漲，構成經濟損害。2018年，公司估計加徵關稅導致當年第四季的毛利大減5,000萬美元。

圖為2020年2月2日，Tesla一架2020 Model X汽車。（AP）

牽涉在內的關稅分別被稱為「三號清單」和「四號清單」。前者2018年生效，目前對2,000億美元中國商品徵收25%關稅。後者2019年生效，目前對1,290億美元中國商品徵收7.5%關稅。訴訟未有提到Tesla繳付關稅的項目以及金額。

Tesla的律師指控美國貿易代表辦公室提出兩份關稅清單是任意和反覆無常，因為辦公室沒有提供有意義的回應機會，作出決定時未有考慮相關因素，於事實和決定之間未能建立合理的聯繫。

根據美國貿易代表辦公室的網站，Tesla於2019年申請豁免人造石墨、氧化矽和門環定制焊接坯料的關税，全部獲得批准，豁免期限2020年8月屆滿。