【Tesla電池日】3年內推平價新款車？　即睇Elon Musk演說5大重點

特斯拉（Tesla）9月22日舉行年度股東會與「電池日」活動，在公司露天停車場臨時搭建的舞台上，穿着黑色T恤和牛仔褲上台的行政總裁馬斯克（Elon Musk）戲稱這是「Tesla露天電影院」。他在發表電池新技術，講到精采處時，台下坐在一輛輛Model 3上、約240名股東熱烈齊按喇叭代替掌聲給予支持。

馬斯克在年度股東會與「電池日」活動上，透露公司未來的發展動向。（路透社）

馬斯克究竟說了些甚麼？以下為這場活動的5大重點：

1. 3年內推2.5萬美元平價電動車

特斯拉表示，3年內將推出一款2.5萬美元的電動車。馬斯克說，該公司在電池技術上的創新將讓電動車售價降低，而Tesla目標是一年產量達2,000萬輛。

馬斯克說，這款2.5萬美元的車款尚未命名，但也將具備全自駕功能。

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2. 發表新一代電池技術、價格便宜一半

Tesla規劃中、體積更大的新圓柱形電池名為4680，能提供的電力是當前版本的5倍、功率則是6倍，能讓續航里程數提高16%，且價格比Tesla目前使用的電池便宜一半。

為降低成本，特斯拉將採取能簡化製程的「乾式電極」技術，在電池中使用更多矽、減少使用鈷，並規劃讓那華達州超級工廠回收電池組，讓電池中最貴材料之一的「鈷」成本幾乎降至零。

特斯拉目標在2030年前將自產的電池產能提高至3兆瓦時（Wh），是內華達廠目前350億瓦產能的約85倍，將透過高度自動化的組裝製程生產電池。

3. 電池相關利多消息

Tesla意外宣佈將進入電池陰極生產，並且已取得內華達州一個土壤含鋰礦的開採權。

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4. 預期今年交車量成長30%至40%

馬斯克表示，Tesla去年交車量增加50%，他預期今年成長30%至40%，儘管這是「Tesla存在以來最艱困年份」。

其他重點包括在未來數年內，上海廠年產能將達100萬輛。

5. 「設計還沒全面完成」 特斯拉股價盤後重挫7%

Tesla 9月22日盤後股價起初上漲，但後來翻黑，跌幅達6.87%，至每股395.08美元，在盤後短短兩小時市值蒸發200億美元，同時也比9月21日收盤市值減損500億美元。

Tesla盤後股價大跌原因是，馬斯克坦承Tesla規劃中的平價新車、電池設計與製程還沒全面完成。他已在周一晚間在Twitter說，在電池日活動公佈的電池改進事宜，直到2022年才會達到「高度量產」。這讓投資人的「期望變成失望」。

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