【新冠肺炎】福奇：美國大部分民眾或在2021年7月接種疫苗

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）9月23日表示，估計全國大部分民眾最遲可以在7月接種針對新型冠狀病毒（COVID-19）的疫苗。

福奇與美國疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）出席參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會聽證會，前者預計當地在11月會有5000萬劑疫苗，12月底前會增至1億劑，而在2021年4月則會有7億劑。雷德菲爾德認為，民眾最快會在4月開始接種疫苗，估計在7月完成全國接種程序。

即使疫苗的研發接近完成，福奇強調，接種疫苗不會即時改變現況，而且不是百分百有效，亦有民眾對疫苗持懷疑態度而拒絕接種，再加上大規模分發疫苗需時，因此大家仍要戴上口罩和保持社交距離，保障大家不受感染。

根據約翰斯．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，美國是疫情最嚴重的國家，至今有近700萬人受感染，超過20.1萬人身亡。

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