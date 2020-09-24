Breonna Taylor被殺事件｜美國大陪審團不以謀殺或誤殺罪起訴警員

美國大陪審團9月23日決定，不向涉嫌誤殺肯塔基州路易斯維爾市（Louisville）一名26歲黑人女性的2名白人警員提出起訴。路易斯維爾市爆發大規模示威，兩名警員疑遭示威者槍傷，當地決定自9月23日起連續3晚實施宵禁。

圖為9月23日，路易斯維爾市爆發示威，警察阻止示威者繼續前進。（AP）

案件事發於2020年3月，警員在進入路易斯維爾一間房屋搜查期間，開槍誤殺26歲黑人女性泰勒（Breonna Taylor）。當時警員接報，搜查一間懷疑匿藏毒販的住宅。警員在無警告下闖入屋內，泰勒的男友誤以為警員是入侵者，開槍打中警員腿部，3名警員還擊一共開了32槍，泰勒身中多槍死亡。警員未有在屋內找到毒品，目標毒販也不在屋內。

大陪審團在9月23日裁決，涉案的3名警察當晚是在死者男友開槍後自衛還火，做法合理。因此僅決定起訴其中一名警員，指他當日不顧後果開槍擊中死者鄰居住宅，但僅起訴肆意危害罪，並非謀殺或誤殺。

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在獲悉裁決後，路易斯維爾爆發大規模示威。美聯社報道，示威區有人燃燒火種，示威者與防暴警察發生衝突，防暴警察施放震撼彈予以驅散，數人被捕。

報道指在警方驅散示威者期間，突然傳出多次槍聲，人們爭相走避。兩名警員懷疑遭示威者槍傷，現已送院治療，並無生命危險。而涉嫌槍擊的疑犯亦遭拘捕，警方暫時未有提供更多細節。路易斯維爾市長下令23日起，連續三晚實施宵禁。

除路易斯維爾外，在紐約﹑芝加哥﹑華盛頓﹑費城等地區亦有爆發示威，抗議大陪審團的決定。