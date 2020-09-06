【美國示威】佛州賠審團拒絕起訴3宗擊斃黑人案中涉案警員

美國佛羅里達州大陪審團9月4日宣布，拒絕起訴塔拉哈西（Tallahassee）市3宗涉及擊斃黑人疑犯案中的涉案警員，指警員在3宗案件期間使用致命武力合法合理。

圖為9月5日，近百名示威者在塔拉哈西市（Tallahassee）示威，抗議陪審團拒絕起訴3宗擊斃黑人案中涉案警員。（Reuters）

在大陪審團公布決定後不久，塔拉哈西市長呼籲民眾冷靜，承諾會就警方執法提出改革，同時指出3宗事件在當地有色人種社區造成創傷，希望陪審團的決定有助治癒傷痛。黑人社區佔塔拉哈西20萬名居民的三分之一以上。

在5日有大批配備盾牌等防暴裝備的警員，在州議會大樓外布防，上空亦有直升機在盤旋。有近百名示威者在5日走上街頭，聲援市內非裔社區。警方將數名示威者拘留並釋放後，至下午時間示威者陸續散去。

3宗案件先後發生在3月及5月，3名死者均在警方拘捕期間遭槍殺。其中兩宗涉及疑犯拒捕，並試圖攻擊警員期間遭擊斃。

但另外一宗較有爭議，一名叫麥克達德（Tony McDade）的黑人男子在入屋刺殺另一名男子後，與警方對峙期間遭擊斃。警方宣稱麥克達德當時手持刀或手槍，但在目擊者的片段中顯示警方在喝令麥克達德停下後隨即開槍，未向對方給予時間做出反應。