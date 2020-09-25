諾貝爾獎基金會宣布獎金加碼　增至1000萬瑞典克朗

全球矚目的諾貝爾獎10月5日陸續揭曉，將頒發醫學、物理、化學、文學、和平和經濟學獎。諾貝爾獎基金會9月24日公布，今年的獎金將加碼，增加100萬瑞典克朗，達到1,000萬瑞典克朗。

基金會主席海肯斯滕（Lars Heikensten）表示，由於基金會的財政狀況改善，決定增加獎金的金額。年底卸任的海肯斯滕指，基金會將繼續不時提高獎金金額。

圖為2018年12月10日，賓客於挪威奧斯陸出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。（AP）

諾貝爾獎獎金的金額過往時有調整。最初設立時獎金只得15萬瑞典克朗，1981年達到100萬瑞典克朗，後來於1980年代至90年代大幅增加，2000年達到1,000萬瑞典克朗。不過全球金融海嘯影響到基金會的投資，前央行行長海肯斯滕受命重整基金會財務狀況。2012年，獎金削減至800萬瑞典克朗，直到2017年再上調至900萬瑞典克朗。

諾貝爾獎由發明家阿爾弗雷德．諾貝爾（Alfred Nobel）創辦。1866年，諾貝爾因為發明炸藥致富。1895年，他設立遺囑，名下當時價值3150萬瑞典克朗、相當於如今約22億瑞典克朗的遺產，大部份用來設立基金，透過投資作為諾貝爾獎的獎金。