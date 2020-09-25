【美國大選2020】共和黨領袖承諾和平移交權力

美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕承諾和平移交權力。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和共和黨其他成員9月24日表明，如果特朗普敗選，將有序過渡權力，向選民保證將接受11月3日大選結果。

麥康奈爾發文表示，11月3日選舉優勝者將於1月20日就職，將會有序過渡，正如自1792年以來每四年一次的過渡。不過他未有公開譴責特朗普。

The winner of the November 3rd election will be inaugurated on January 20th. There will be an orderly transition just as there has been every four years since 1792. — Leader McConnell (@senatemajldr) September 24, 2020

眾議院共和黨會議領袖切尼（Liz Cheney）亦指，憲法明確規定權力的和平轉移，這也是共和國繼續存在的基礎，並提到美國領袖宣誓效忠憲法，「我們將維護這個誓言」。

圖為2020年9月24日，美國總統特朗普於白宮經過，前往橢圓形辦公室。（AP）

民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容美國總統提出有關問題讓人感到遺憾。她提醒特朗普，美國不是朝鮮、俄羅斯、沙特阿拉伯或其他強人領導的國家，「你身處美國，這是一個民主國家」。