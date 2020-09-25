【美國大選2020】共和黨領袖承諾和平移交權力

撰文：梁凱怡
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美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕承諾和平移交權力。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和共和黨其他成員9月24日表明，如果特朗普敗選，將有序過渡權力，向選民保證將接受11月3日大選結果。
麥康奈爾發文表示，11月3日選舉優勝者將於1月20日就職，將會有序過渡，正如自1792年以來每四年一次的過渡。不過他未有公開譴責特朗普。
The winner of the November 3rd election will be inaugurated on January 20th. There will be an orderly transition just as there has been every four years since 1792.— Leader McConnell (@senatemajldr) September 24, 2020
眾議院共和黨會議領袖切尼（Liz Cheney）亦指，憲法明確規定權力的和平轉移，這也是共和國繼續存在的基礎，並提到美國領袖宣誓效忠憲法，「我們將維護這個誓言」。
圖為2020年9月24日，美國總統特朗普於白宮經過，前往橢圓形辦公室。（AP）
民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容美國總統提出有關問題讓人感到遺憾。她提醒特朗普，美國不是朝鮮、俄羅斯、沙特阿拉伯或其他強人領導的國家，「你身處美國，這是一個民主國家」。