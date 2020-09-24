【美國大選】特朗普言論預告他將不服選舉結果　為大選蒙上陰影

美國總特朗普（Donald Trump）9月23日拒絕承諾就大選失敗後會和平交出權力，同日表示大選結果可能需由最高法院作出裁決，這意味着特朗普在大選後可能會不服選舉結果，為大選蒙上陰影。

圖為9月23日，特朗普在白宮記者會上回答記者提問。（Reuters）

特朗普在23日的記者會上，被問道會否承諾在大選落敗後，和平交出權力，特朗普拒絕應承，並稱「要看那時情況決定」。特朗普稱他強烈反對郵寄投票，並指這只會造成災難。

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，美國11月的大選可能會有部分地方進行郵寄投票。特朗普多次指責郵寄投票會造成郵寄丟失或混亂，並稱鼓勵使用郵寄投票的民主黨企圖透過郵寄投票進行欺詐。

同時間，特朗普表示要在大選前，盡早填補最高法院大法官的位置。因為選舉結果或需由最高法院裁決，特朗普稱需要確保讓最高法院以保守派為大比數應付。

這些言論，都進一步表明特朗普或在大選後不服選舉結果，透過上訴並要求最高法院裁決，企圖推翻選舉結果。

President Trump: You are not a dictator, and America will not permit you to be one. https://t.co/42krs0X50l — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 23, 2020

↑↑民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）指責特朗普的做法是獨裁。

大選結果可能變得混亂

儘管沒有跡象顯示特朗普這次急於推舉大法官人選，是希望透過法院對保守派有利的情況下，讓自己更有利。但可預期一旦雙方大選結果接近，特朗普會不服上訴，直至最高法院。

這亦意味這次11月的大選由投票結束，公開結果至確定下任總統的過程，將會變得混亂和複雜。今屆大選因已幾乎確定會有大量郵寄投票關係，點票時間將會延遲，若再加上特朗普的上訴，整個過程可能會拖延更久。

民主黨譴責特朗普的發言，民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）指責特朗普的做法是獨裁。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）亦表示違反憲法是無法接受，並稱若得不到和平權力移交，那就等同讓美國變成白羅斯一樣。