TikTok澳洲高層出席國會聽證會　稱願提供源碼供審查

TikTok的澳洲高層9月25日出席防止外國通過社交媒體干涉委員會會議接受質詢。他們表示，將容許政府官員審查演算法和測試源碼，並指他們曾經遊說議員，但沒有跟負責調查手機應用程式安全問題的調查員接觸。

公司高層表示，TikTok將把向用戶推薦內容的電腦指示廣泛提供給相關機構，以供審查。

TikTok還向委員會提交書面文件。根據文件內容，合資格的政府人員可以在美國洛杉磯或將另一個於華盛頓即將建成的透明和問責中心檢視演算法和測試源碼，或通過虛擬參觀中心來進行有關工作。

TikTok全球安全總監克勞蒂爾（Roland Cloutier）以視像形式參加會議。他說：「源碼將公開提供給監管機構、政府和商業實體，允許他們到來並測試我們的代碼。」他還表示，TikTok使用的源碼和中國國內的抖音源碼並不相同。

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TikTok澳洲總經理亨特（Lee Hunter）稱，澳洲政府最近得出結論，認為沒有理由要限制TikToK運作。公司澳紐公共政策總監托馬斯（Brent Thomas）表示，公司曾接觸聯邦政客，包括內閣所有成員，但沒有直接跟調查機構接觸。