金正恩道歉背後的政治考量

朝鮮最高領導人金正恩9月25日為朝方射殺韓國公民一事致歉，但韓國情報院認為該命令並非金正恩親自下達。為沒做過的事道歉，金正恩有什麼考量？

據韓聯社9月25日報道，韓國國家情報院院長朴智元就一名在西海海域失蹤的韓國公務員遭朝鮮槍擊身亡一事表示，國情院認為，金正恩沒有親自指示射殺。

樸智元表示，從朝方領走韓方通過聯合國軍司令部軍事停戰委員會發送的通知這點來看，此事至少沒有事先請示金正恩，而是像西海交戰時一樣，由一線司令等指揮官自行處置。另外，從監聽情報等來看，也沒有這樣類似表述。

9月25日，韓國青瓦台國家安保室室長徐薰稱，朝方傳達了金正恩的訊息，即他對讓韓國總統文在寅和其他與此案有關的韓國人「失望」感到「非常愧疚」。

韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長曾指出，金正恩為更加集中於核心決策而決定實施「委託統治」，賦予朝鮮幹部相當大的權力，同時讓其承擔相應責任。那麼，此次若非金正恩下達射殺指令，他為何要向韓方道歉？不少媒體對此紛紛評價稱「極為罕見」。

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韓國news1網站9月26日報道，金正恩就韓國公民遭槍擊事件破例道歉、朝韓首腦被證實最近互發親筆信、熱線電話再次啟動，再加上美國高層官員暗示美朝私下正在接觸、美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將於10月初訪韓，一系列事件似乎暗示朝美對話僵局或迎來轉機。

報道分析稱，蓬佩奧於10月初訪韓，接近朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日，此次行程又在美國總統大選之前進行，因此不能完全排除朝美首腦對話的「10月驚喜」。

但不少專家認為，10月驚喜真正實現的可能性很小，因為從朝鮮的立場來看，只要美國總統特朗普（Donald Trump）連任不是「板上釘釘」，就沒有理由重返談判桌。

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