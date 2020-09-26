【美國大選】特朗普再度批評郵寄投票制度　或需數月才知結果

美國總統特朗普（Donald Trump）9月25日再度批評美國大選採用的郵寄投票制度，指出今年廣泛使用郵寄投票，或會使美國人在11月3日大選後幾個月，仍未知道誰能勝出大選。

特朗普25日在維珍尼亞州的一個競選活動上表示，比起等待郵寄投票結果，他希望使用更快的投票方法知道自己的輸贏。他說︰「那天晚上你不太可能聽到勝出者的聲音。 我可能（在選情）領先但他們一直等待郵寄選票結果，因為他們現在指選票會延遲送到。」

法院早前裁定，密歇根（Michigan）、賓夕法尼亞（Pennsylvania）、威斯康星（Wisconsin）及北卡羅來納（North Carolina）四個州份的郵寄選票只要在大選當天或之前寄出，就容許當地官員在11月3日之後繼續點票。路透社引述選舉專家指，大選後可能要花數天時間才會知道勝出者。

圖為9月24日，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷出席參議院國土安全及政府事務委員會的聽證會。（Reuters）

郵寄投票會否導致舞弊的爭議已纏擾美國社會多月，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）24日的發言，看來是反駁特朗普「郵寄選票舞弊」的說法。他在參議院國土安全及政府事務委員會的聽證會上稱：「現時，我們未見到，歷史上亦未見過，在一個大型選舉中任何經協調的選民詐欺行為，不論是以郵寄或其他方式（進行的投票）。」

不過克里斯托弗雷的言論再次惹來白宮的批評，幕僚長梅多斯（Mark Meadows）質疑對方是否有能力查出大選可能存在舞弊問題。