特朗普提名巴雷特任最高法院大法官

美國總統特朗普（Donald Trump）9月26日宣布，提名聯邦上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，填補金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世遺留的空缺。

特朗普形容，巴雷特的才智和品格傑出，並指他仔細研究過她過往的紀錄，才作出決定。他提到，這是繼戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）之後，他任內提名的第三位大法官，鼓勵民主黨人迅速通過提名，不要作出人身和黨派攻擊。

巴雷特則表示，對獲提名出任最高法院大法官感到自慚，將謹記走在前面的人。她讚揚金斯伯格，形容對方贏得全國甚至全球女性的欽佩。

特朗普指，參議院或於10月12日開始舉行確認提名聽證會，實際日期將由參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）決定。

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巴雷特畢業於聖母大學法學院和羅德學院，曾於聖母大學任教。她曾於華盛頓一間律師行任職，並為已故大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）擔任職員。2017年，巴雷特獲特朗普提名出任第七巡迴上訴法院法官。從過往紀錄而言，巴雷特屬保守派。

巴雷特有七名孩子，是虔誠的天主教徒。如果參議院通過任命，巴雷特將會是最高法院現時最年輕的大法官，同時也是目前唯一一名不是出身於常青藤聯盟學校的大法官。其餘八位大法官均是哈佛大學或耶魯大學的畢業生。