【美國大選】民調指拜登支持率仍領先特朗普　抗疫表現成關鍵

美國總統選舉於11月3日舉行。美媒9月27日公布的最新民調顯示，民主黨候選人拜登（Joe Biden）在全國範圍內的支持率仍領先總統特朗普（Donald Trump）10個百分點。美媒指對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的表現是兩人爭取選民支持的關鍵因素。

據美國廣播公司（ABC News）及《華盛頓郵報》的聯合民意調查，拜登的支持率為54%，特朗普則只有44%。如果把自由黨和綠黨候選人包括在內，拜登的支持率為49%，特朗普的支持率為43%。

調查結果凸顯了特朗普的不穩定地位，他是現代民調81年來，首位政績從未獲得多數人認可的總統。在是次調查中，52%人認可他的經濟措施，只有40%人認可他在應對疫情方面的表現、58%人不認可。因此抗疫表現成為拜登爭取支持的關鍵。

調查指，62%成年人擔心自己或直系親屬會染疫。在正擔心此事的潛在選民中，有71%人會支持拜登。

只有46% 的潛在選民計劃在選舉日當天親身投票；50% 的潛在選民計劃提前投票或以「缺席投票」（指包括郵寄投票等方法）的方式投票。在計劃親身投票的人中，特朗普的支持率領先拜登19個百分點；在打算提前投票的人中，拜登的支持率領先36個百分點。