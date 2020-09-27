【美國大選】首場辯論打破傳統　特朗普拜登不握手

美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的首場辯論將於9月29日舉行，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，這次辯論的安排與以往不同，雙方不會握手。

美國雜誌《政客》（Politico）報道，指特朗普和拜登的代表們已經敲定了9月29日辯論的最終細節，報道指辯論將受新冠肺炎疫情影響更改安排，包括傳統作法。

報道引述消息人士指出，雙方決定放棄傳統的辯論前握手，同時不會擊肘（疫情下普遍替代握手的選項），因為雙方都認為這很尷尬。

報道還稱，不論是特朗普、拜登，還是辯論主持人、霍士新聞（Fox News）主持人華萊士（Chris Wallace），都不會戴上口罩。

同時，此次辯論的現場觀眾只有75至80人，在參加辯論之前，所有人都將接受測試。辯論結束後，亦不會設與媒體交談環節。

報道透露，在拋硬幣後，90分鐘對決的第一個問題將由特朗普回答。特朗普站在舞台的右邊，而拜登站在左邊。

特朗普和拜登將一共進行3場辯論，時間分別是9月29日、10月15日以及10月22日。美國總統競選辯論委員會22日發表聲明稱，首場辯論將於俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學（Cleveland Clinic and Case Western Reserve University）舉行，整個環節由6個15分鐘的主題辯論組成。

首場辯論將集中於6個主題，包括「特朗普和拜登的過往經歷」、「新冠肺炎疫情」、「最高法院」、「種族歧視」、「經濟」以及「誠信選舉」議題。