阿塞拜疆總統：亞美尼亞軍方發炮擊導致軍民傷亡

俄羅斯衛星通訊社9月27日引述阿塞拜疆（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）9月27日稱，亞美尼亞（Armenia）軍方在卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）交接線地區進行炮擊，導致平民和軍人傷亡。

阿塞拜疆及亞美尼亞27日在卡拉巴赫發生軍事衝突，雙方互相指摘是對方導致緊張局勢升溫以及有人傷亡。

亞美尼亞稱在香港時間27日中午12時10分回應對方攻擊，擊落兩部直升機及3部無人機。阿塞拜疆國防部則說，是對亞美尼亞的攻擊行為進行反擊。

阿塞拜疆國家電視台直播阿利耶夫27日的講話。他稱：「亞美尼亞軍隊周日（27日）上午開始炮擊阿塞拜疆軍隊的陣地以及交接線附近的不同居民點。亞美尼亞軍方使用不同的武器，其中包括大口徑武器。此為亞美尼亞再次進行軍事挑釁。亞美尼亞軍方的炮擊導致阿塞拜疆軍方和平民傷亡。阿塞拜疆將會對亞美尼亞的行為作出回應措施。目前正在對敵方陣地進行打擊，軍用設備被摧毀。」

他稱亞美尼亞的政策是「一場新的領土而打的新戰爭」。他說亞美尼亞在持續挑釁阿塞拜疆，「而他們會看到苦果。」

他又指「亞美尼亞是佔領國，這種佔領一定要終止，以及一定會被終止。」