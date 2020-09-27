亞美尼亞與阿塞拜疆　在有爭議地區爆發軍事衝突

阿塞拜疆國防部9月27日證實，亞美尼亞武裝力量在卡拉巴赫開炮並造成傷亡，阿塞拜疆方面正採取回應措施。隨後，亞美尼亞宣布進入戰爭狀態開始全國總動員。

據俄羅斯衛星通訊社9月27日報道，亞美尼亞政府因卡拉巴赫事態宣布進入戰爭狀態並進行全國總動員，亞美尼亞官方的一份聲明顯示，「根據當前情況，召開國民議會臨時會議，宣布戒嚴並對18歲以上人員全面動員」。

阿塞拜疆國防部新聞處9月27日在一份聲明中指出，亞美尼亞武裝力量使用迫擊炮和大口徑武器轟炸了位於卡拉巴赫接觸線附近的居民點，造成平民傷亡。

阿塞拜疆國防部消息稱，「9月27日，亞美尼亞武裝力量進行了大規模挑釁，使用大口徑武器、迫擊炮和各種口徑的火炮裝置，向沿整個前線的阿塞拜疆軍隊陣地及位於前線區的我國居民點進行了猛烈炮擊。敵人的猛烈炮擊造成了平民傷亡，一些民用基礎設施受到嚴重破壞」。強調「為了制止亞美尼亞武裝力量的作戰活動並確保平民的安全，阿塞拜疆陸軍司令部決定針對整個前線展開反攻行動」。

阿塞拜疆軍方表示，摧毀了亞美尼亞空軍的12個防空系統。亞美尼亞國防部則稱，該國軍隊擊落了阿塞拜疆的兩架直升機和三架無人機，阿塞拜疆損失了三輛坦克。

2020年9月24日，阿塞拜疆總統伊利哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）在第75屆聯合國大會一般性辯論中發表視頻講話，強調領土完整從來都不是談判議題，將來也不會是。（AP）

俄羅斯外交部9月27日發表聲明稱，卡拉巴赫衝突急劇惡化，雙方正在進行激烈射擊，並有遭受損失的消息。「敦促雙方立即停火併開始談判，以穩定局勢」。

據瞭解，卡拉巴赫地區為阿塞拜疆西南部的一個自治州，多數居民為亞美尼亞族人。蘇聯解體後，阿塞拜疆和亞美尼亞兩國為爭奪卡拉巴赫地區爆發戰爭，亞美尼亞佔領了卡拉巴赫地區及其周圍原屬阿塞拜疆的部分領土。1994年，亞美尼亞和阿塞拜疆就全面停火達成協議，但至今仍因卡拉巴赫地區問題處於敵對狀態。多年來，兩國在卡拉巴赫地區地區時有交火，經常有士兵和平民傷亡。