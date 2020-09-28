亞美尼亞與阿塞拜疆爆發嚴重衝突　多國呼籲停火

亞美尼亞與阿塞拜疆9月27日在有主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發衝突，造成多人死傷，包括平民。俄羅斯、美國、歐盟、聯合國等均對事件表示關注，呼籲雙方停火。

圖為9月27日，亞美尼亞發布的照片，顯示一架阿塞拜疆的軍用車輛被擊中起火。（Reuters）

衝突在9月27日發生，兩國分別指摘對方率先發動攻擊。亞美尼亞指責阿塞拜疆在27日早上發動空襲和炮彈攻擊，亞美尼亞還擊，擊落直升機及3架無人機。

阿塞拜疆則指邊境前線遭受亞美尼亞炮擊，因此出動坦克、戰機、無人機等還擊，並稱已成功奪還該區的控制權。

路透社報道指衝突最少造成16名軍人死亡，另造成多個平民死傷。英國廣播公司（BBC）則報道指衝突最少造成23人死亡，當中包括一家五口的平民。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示對事件極度關注，呼籲雙方停火；美國譴責兩國將局勢升級，呼籲立即停火；俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦與亞美尼亞總理通電話，呼籲停止軍事行動；歐盟亦呼籲雙方停火。

與阿塞拜疆和亞美尼亞接壤的伊朗主動提出呼籲雙方和談；阿塞拜疆盟國土耳其則譴責亞美尼亞發動襲擊。

亞美尼亞與阿塞拜疆均是前蘇聯成員，「納卡」地區普遍獲國際承認是阿塞拜疆的一部分，但實際上由亞美尼亞管治。雙方過去曾在同一地區爆發戰爭，造成數以萬計人死亡。雖然雙方在1994年達成全面停火協議，但武裝衝突時有發生。