特朗普被爆10年未繳税　反駁稱完全是假新聞

美媒9月27日披露，美國總統特朗普（Donald Trump）曾經避税多年，在過去15年中有10年沒有繳納任何所得税。特朗普對此做出回應，稱其是「假新聞」。

特朗普在任職期間一直拒絕公布其納税申報單引發爭議。圖為2020年9月26日，特朗普在華盛頓的白宮玫瑰園宣布，提名巴雷特（Amy Coney Barrett）擔任最高法院大法官。（AP）

美國《紐約時報》9月27日報道，調查顯示，美國總統特朗普曾經避税多年。在2016年當選美國總統之前的15年中，特朗普有10年沒有繳納任何所得税，而特朗普在2016年和2017年的聯邦所得税繳納額均僅為750美元。

美國《國會山報》9月27日報道，美國總統特朗普27日在新聞發布會上被問及上述報道時吿訴記者：「這完全是假新聞。」

特朗普堅稱，公眾最終會看到他的納税申報單，但特朗普也像之前一樣聲稱，這些申報單目前正在接受美國國税局的「審計」。

特朗普說：「如果沒有（避税），我會很驕傲地吿訴你們，這是假新聞。」他指責《紐約時報》想在美國大選前「編造一點新聞」。

被問及他是否會讓公眾知道他繳納了多少所得税時，特朗普再次以審計為由，表示拒絕。

特朗普說：「我付了很多（税款），我也付了很多州所得税。一切都會真相大白的。一切都會公之於眾的。」