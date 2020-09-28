【美國大選】特朗普拒公開報稅表理由多多　曾直言「唔關你事」

美國大選臨近，競逐連任的總統特朗普（Donald Trump）的避稅醜聞又再在9月27日被炒熱，他28日回應指傳聞是「假新聞」。他2016年參加大選時已陷入稅務風波，不過他迄今一直以多種藉口拒絕公開報稅表來釋除公眾疑慮。

特朗普2014年接受訪問時曾稱，假如他決定參加大選，他「絕對」會公開報表。不過這張「口頭支票」從未兌現，身為地產大亨的特朗普2016年參選時已拒絕公開報稅表，他當選後亦未有公開資料，打破自70年代起每位總統每年自願公開報稅表的傳統。

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他數年來的說詞中，較有「特色」者節錄如下：

特朗普2016年2月25日在共和黨初選辯論中說：「我絕對會交出我的報表，但現在我正接受審核，為期2年或3年，所以我不能這樣做，直至審核完結。」「接受審核」此後亦成為他經常使用的理由。

特朗普2016年5月13日接受訪問時再被問到稅務問題，他堅持說自己最終會發布報稅表，不過當主持人問及其繳稅稅率時，特朗普說：「不關你的事」（None of your business）。

特朗普此番言論可能源自他另一個看法——認為選民不關心這件事。特朗普2016年5月11日曾說：「選民實際上不關心它（報稅表）。」他同年9月5日再指出：「我認為人民不關心（他的報稅表），我不認為有任何人關心，除了媒體的部分人。」

特朗普指出，民眾不會從其報表上得到什麼。他2016年9月26日參加首場大選辯論時說：「談到我的報稅表，你不會從報稅表中得悉太多的事……你可從財務狀況披露中得知大量的事。」

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報稅表可證明總統誠信

報稅表並非如特朗普所言般沒有用處。它可以讓選民知道納稅者多項資料，例如，他賺多少錢、交多少稅、捐款數目、使用何種減免稅務優惠、其生意夥伴，以及納稅者有多少錢存放在外國戶口等等。

這些資料均可證明總統或總統候選人有否避稅，或與外國政府存在關聯，配合他們申報的其他資料，亦可間接反映其誠信。