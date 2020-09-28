孟晚舟9月28日出庭　將指控美國在引渡案中誤導加拿大

華為首席財務官孟晚舟與代表律師9月28日將再度上庭，要求加拿大法院釋放孟晚舟，並指美國在她被指控的罪行方面誤導加拿大，以確保將孟晚舟在境外被拘留。

法媒9月28日報道，根據法院文件，辯方指美國指控孟晚舟的關鍵訊息是虛假的且缺乏依據。美國指控孟晚舟掩蓋並未向滙豐銀行提及華為與在伊朗的前子公司Skycom之間的關係，使滙豐有可能在不知情的情況下違反對伊朗的制裁。

法院文件提出：「將如此具有誤導性且不完整的記錄提交給法院，將使其喪失繼續進行這些訴訟的資格。」

據悉，加拿大2018年12月1日應美國的要求，在温哥華機場逮捕了孟晚舟，美國希望將孟晚舟引渡到該國審理。2019年1月29日，美國正式向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。2019年3月1日，加拿大司法部決定就孟晚舟案簽發授權進行令。

5月27日，加拿卑詩省最高法院針對孟晚舟的引渡案做出裁決，判定孟晚舟的犯行符合「雙重犯罪」的標準，所以其引渡案的將繼續下去。

孟晚舟面臨銀行欺詐控狀，而這項控狀與違反美國對伊朗實施的制裁令有關。她在庭上抗辯，希望能避免被引渡到美國。

中國駐加拿大使叢培武9月25日在接受加拿大媒體採訪時說，中加關係遇到了很大困難，根源在於孟晚舟事件。

他敦促加方妥善解決該事件，立即釋放孟晚舟，為兩國關係重回正軌創造條件。只有這樣，中國才能深入挖掘雙方合作的潛力。