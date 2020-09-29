王毅：以為「拳頭大」就可以破壞國際規則的人　終將被時代拋棄

中國國務委員兼外長王毅周一（28日）在北京出席「後疫情時代的國際秩序和全球治理」論壇時致辭稱，中國將繼續堅定不移走和平發展道路，同時也將和各國一道，共同抵制所謂本國優先的歪理，共同反對零和博弈的邪道，任何企圖重拾霸權主義、把世界拖回「叢林狀態」的做法都注定不可能成功；那些以為自己「拳頭大」就可以無視和破壞國際規則的人，終將被時代拋棄。

王毅說，在維護和平與發展上，大國肩負特殊責任，不能以犧牲別國安全來尋求本國的安全，不能通過霸凌行徑剝奪別國的發展權利；中國從不干涉別國內政，也絕不允許別國干涉中國內政，中國將繼續全面提高對外開放水平，向世界分享更多中國紅利，以自身發展帶動世界的共同復蘇。

王毅表示，疫情之下是大家最需要團結的時候，但少數人卻在製造分裂，炮制出各種荒謬論調污蔑打壓別國，轉嫁自身責任，放棄國際義務，企圖將世界推向意識形態對抗和文明衝突的深淵。他指出，新冠病毒是人類的公敵，散播仇恨對抗的政治病毒，同樣是世界的威脅。

王毅強調，中國成為國際公平正義的堅定守護者，從不干涉別國內政、堅持多邊主義、堅持法治規則、堅持反對恃強凌弱，主張以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和。