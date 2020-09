中國國務委員兼外長王毅9月24日稱,中方反對動輒使用武力,反對強權干涉,堅守多邊主義價值。

王毅24日出席亞洲相互協作與信任措施會議(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia,CICA)成員國外長視像特別會議時表示,亞洲各國面臨諸多熱點問題和矛盾分歧,但當中有着更為廣泛的共同理念和共同利益。他說道,世界應是多元的,各國也應是平等的,沒有一種文明可以凌駕於其他文明之上,更不應蓄意挑起文明衝突。

他指出,各成員國都重視與鄰國發展友好合作,追求與鄰為善,主張發揮亞洲人的獨特智慧,通過平等對話,尋找可持續的政治解決方案。

王毅又重申,支持以聯合國為核心的多邊體系,遵守以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係準則,認同聯合國及其專門機構在國際事務中的重要作用,是亞信成員的最大共識。