孟晚舟再在溫哥華出庭　律師指控美國濫用引渡程序

華為副董事長孟晚舟引渡案，加拿大溫哥華的卑斯省高等法院周一（28日）再度開庭審理，孟晚舟數月來首度出庭，她的代表律師指美國政府向法庭提交的案件記錄和補充記錄存在具誤導性內容，濫用美加引渡程序，因此要求將有關論據加入往後的引渡案審訊中，法庭將研究是否接受申請。

Meng Wanzhou enters the B.C Supreme Court as her lawyers launch an attack on the underlying record of the U.S. case for extradition of the Huawei executive. More here https://google.co.uk/amp/s/www.cbc.ca/amp/1.5739876 September 28, 2020

孟晚舟當日搭乘專車出現在高等法院門口，她戴着口罩，身穿米黃色衣服，腳腕仍繫著監控裝置。是次聽證會採取閉門形式，法官將決定是否允許辯方採用對其有利的額外證據。

預料今次開庭約3日，CBC記者莫爾科（David Molko）表示，不要期望未來幾日法院會做出任何重大決定，因為孟晚舟引渡案目前處於「緩慢燃燒」階段，而辯方律師正從三方面入手試圖阻止引渡，分別是「政治虐待」（political abuse）、「逮捕與審問過程中的權力濫用」以及「美國提供的有利於己的證據」。