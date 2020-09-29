蓬佩奧出訪梵蒂岡　教宗方濟各據報拒絕見面

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月27日開始出訪歐洲四國，其中包括梵蒂岡。但外國傳媒9月28日報道，教宗方濟各（Pope Francis）據報拒絕與蓬佩奧見面。

按計劃，美國國務卿蓬佩奧會在9月29至9月30日到訪意大利首都羅馬及梵蒂岡。

英國《衛報》9月28日指出，教宗方濟各以時間點太接近美國大選為由，決定不在蓬佩奧訪問梵蒂岡時與他見面。這可能與蓬佩奧最近批評梵蒂岡淡化中國的人權紀錄有關。

美國國務院24日宣布蓬佩奧的行程，並指在梵蒂岡期間，蓬佩奧會與教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）與外交部長加拉格爾（Paul Gallagher）會晤。蓬佩奧30日也會就教廷有關透過外交促進及捍衛宗教自由的論壇發表講話。

在25日的電話簡報會上，有記者問，國務卿會否呼籲教廷取消中梵協議。高級官員指，教廷會對中梵協議下決定，但在美梵35年以來的外交關係中，雙方一直會交換看法，這也是雙方持續夥伴關係的一部分，蓬佩奧已發表他的部分意見，這是個好機會讓他親自與帕羅林及加拉格爾討論，暗示蓬佩奧或會與教廷討論中梵協議。

蓬佩奧18日在美國保守天主教刊物中撰寫社論，20日又在Twitter發文，呼籲梵蒂岡不要與中國續簽主教任命的協議。